Questa sera il Teatro delle Muse di Ancona ospita il nuovo tour

Il nuovo tour "Doppia traccia" della PFM fa tappa al Teatro delle Muse di Ancona. Questa sera la celebre band, che fece conoscere al mondo il progressive ‘made in Italy’, torna con un progetto capace di coniugare due grandi mondi che da anni affascinano i fan di Franz Di Cioccio e compagni. Ogni concerto, infatti, sarà diviso in due parti. La prima sarà dedicata ai grandi successi del gruppo, come "Impressioni di settembre", "È festa", "Dove. quando. parte I", "La carrozza di Hans" e "Mondi paralleli"; la seconda rappresenta invece un omaggio a Fabrizio De Andrè ("PFM canta De André") con brani come "Il pescatore" e "Volta la carta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muse, la "Doppia traccia" della Pfm

Approfondimenti su Muse Pfm

Faber si fidava della Pfm. Questa sera in scena al teatro delle Muse di Ancona la storica band rock progressive.

