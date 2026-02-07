Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Domani e lunedì in Umbria ci saranno condizioni meteo instabili. La protezione civile ha pubblicato le previsioni aggiornate al 7 febbraio, segnalando possibili piogge e temperature variabili. È meglio prepararsi a cambiamenti improvvisi, soprattutto per chi deve spostarsi o organizzare attività all’aperto.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 8 e lunedì 9 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “bassa pressione con attivo flusso atlantico”. Per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

