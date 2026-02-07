LIVE Italia-Norvegia 6-5 curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!

Questa mattina gli azzurri hanno fatto un passo importante nel curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo una partita tiratissima, l’Italia ha vinto 6-5 sulla Norvegia grazie a un’ultima mano decisiva, rubata con coraggio. È stata un’impresa che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. La partita è stata emozionante fino all’ultimo tiro, con gli azzurri che hanno dimostrato carattere e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.51 L’Italia tornerà sul ghiaccio domani alle 14.35 per la sfida contro la Cechia per poi affrontare alle 19.05 la Gran Bretagna. Potrete seguire entrambi gli incontri qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 20.50 Sessione serale pazzesca: la Corea del Sud ha portato gli Stati Uniti d’America all’extra end con i coreani che hanno il martello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata! Approfondimenti su Italia Norvegia LIVE Italia-Norvegia 0-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: seconda mano rubata dagli azzurri LIVE Italia-Norvegia 0-2, Europei curling 2025 in DIRETTA: mano rubata da 2 dagli azzurri in apertura Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia Norvegia Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale; Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 - Olympics.com; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Olimpiadi: 2 su 2 per l'Italia nel curling, bene gli azzurri del pattinaggio di figura. LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta: Lollobrigida oro, Franzoni e Paris argento e bronzo. Italia-Norvegia 6-5 nel CurlingOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it MasterChef Italia su Sky e NOW, prova esterna in Norvegia. Mystery Box multiculturale Gli aspiranti chef di MasterChef Italia affrontano una Mystery Box multiculturale e una Prova in esterna in Norvegia, con ospiti d’eccezione e sfide culinarie uniche su Sky e facebook L'Italia è quarta in Europa per zone umide (come la Norvegia), e ora x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.