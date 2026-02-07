Juventus-Lazio | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming classifica Serie A

La Juventus si prepara a tornare in campo dopo una sconfitta pesante in Coppa Italia contro l’Atalanta. Sabato sera, i bianconeri affrontano la Lazio in una partita importante per la classifica. La sfida si giocherà alle 20:45 allo Juventus Stadium e sarà visibile in diretta su tv e streaming. I tifosi aspettano di vedere come i giocatori reagiranno dopo l’ultimo risultato, cercando punti fondamentali per risalire in campionato.

La Juventus, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta, si prepara ad una gara tutt'altro che scontata in campionato. I bianconeri infatti, in questa 24a giornata di Serie A, hanno in programma la sfida con la Lazio, che arriva da una vittoria in extremis con il Genoa. Spalletti, nonostante il risultato negativo di Bergamo, ha comunque messo in evidenza un gruppo vivo, in grado di creare costanti pericoli. La mancanza di una punta di peso, in grado di concretizzare le innumerevoli occasioni create, potrebbe però, rappresentare un problema in questa seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La Juventus torna in campo dopo aver affrontato il Galatasaray ai playoff di Champions.

Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e Ratkov

Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A
In casa Juventus Yildiz, fresco di rinnovo, è a posto e sarà nella formazione di partenza; in attacco c'è David. Kelly e Conceicao sono in dubbio. Nella Lazio, Romagnoli dal 1'. Davanti la strada scel ...

Le probabili scelte di Spalletti per Juventus Lazio

#InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia