Investita in strada muore la mattina dopo in ospedale Indagini in corso | chi è la vittima

Una donna di 76 anni, Angela Guidi, è morta dopo essere stata investita venerdì sera sulla via Statale a Corporeno. L’incidente è avvenuto intorno alle 21, quando l’auto l’ha presa di sorpresa. La donna è stata portata subito in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate nel corso della notte. Nonostante i tentativi dei medici, si è spento la mattina seguente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificano cosa sia successo.

Una notte di lotta per la vita, poi la tragica notizia. Non ce l'ha fatta, Angela Guidi, la 76enne investita nella serata di venerdì 6 lungo la via Statale a Corporeno da un'auto. La donna, finita violentemente sull'asfalto, è stata prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportata in.

