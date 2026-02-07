In Altre Parole | Giovanni Floris Nicola Piovani e Walter Veltroni tra gli ospiti

Questa sera, alle 20, torna in onda “In Altre Parole” con Massimo Gramellini. Il conduttore propone un nuovo appuntamento che unisce notizie, musica e storie di vita. Tra gli ospiti, Giovanni Floris, Nicola Piovani e Walter Veltroni, pronti a condividere pensieri e riflessioni. Lo show continua a essere un punto di riferimento per chi cerca dialogo e approfondimenti senza fronzoli.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 7 febbraio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma che unisce informazione, cultura e sensibilità sociale, in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2026. In apertura, Massimo Gramellini ospita il giornalista e conduttore di diMartedì, Giovanni Floris, per commentare i fatti più rilevanti della settimana. Arricchiscono la puntata una conversazione con il compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani e un’intervista a Walter Veltroni, in libreria con il nuovo romanzo Buonvino e l’omicidio dei ragazzi. Tra gli altri ospiti di In Altre Parole, la giornalista Marianna Aprile e l’attrice Lucia Mascino, a teatro con lo spettacolo Il sen(n)o. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

