Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina, alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Le variazioni sono rapide e influenzano il portafoglio di chi si sposta in auto. I consumatori cercano di capire se conviene fare il pieno o aspettare giorni migliori. La situazione cambia di giorno in giorno, e molti si affidano a queste informazioni per programmare le loro spese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 febbraio 2026 nella regione Abruzzo.

