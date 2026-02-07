Il percorso anche medico che devono affrontare le persone transgender | se ne parla a Monza

A Monza e in Brianza si apre finalmente un confronto diretto sul percorso che devono affrontare le persone transgender, anche dal punto di vista medico. Dopo anni di silenzio, ora si inizia a parlare apertamente delle difficoltà e delle sfide che queste persone affrontano ogni giorno. È un passo importante per garantire loro ascolto e supporto concreto.

