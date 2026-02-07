Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 9 al 13 febbraio | Johnny lavorerà in magazzino

Il Paradiso delle Signore torna con le anticipazioni per la prossima settimana. Johnny decide di prendere il posto di Fulvio in magazzino, e così si mette al lavoro dietro le quinte del grande magazzino. La sua scelta sorprende molti, anche se lui sembra determinato a fare bene. La storia si muove tra nuove sfide e qualche sorpresa, mentre i personaggi affrontano i loro problemi quotidiani.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Johnny accetta di prendere il posto di Fulvio in magazzino. Agata torna da Firenze e, insieme a Mimmo, fantastica sul giorno in cui andranno a vivere in quella città ricca di fascino. Johnny accetta di prendere il posto di Fulvio in magazzino, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Concetta e Ciro riflettono su come cambierà il futuro della famiglia e della Caffetteria con il possibile trasferimento di Agata e Mimmo a Firenze, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Fulvio ringrazia Roberto per la fiducia concessagli con il nuovo incarico da contabile, mentre le Veneri discutono dei loro progetti per San Valentino. 🔗 Leggi su 2anews.it

Da lunedì 9 febbraio, al Paradiso delle Signore, le riprese del musicarello iniziano tra tensioni e sogni di fuga.

Il Paradiso delle Signore torna in scena questa settimana con un crescendo di tensioni.

