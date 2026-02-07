Guida al curling | tutto quello che c’è da sapere sullo sport più seguito ai Giochi invernali

Con l’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la passione per il curling si riaccende. Gli appassionati italiani attendono con ansia le gare e i successi degli atleti, certi che questa edizione possa portare nuove soddisfazioni. Sono tanti a voler scoprire le regole di uno sport che sta conquistando sempre più pubblico nel nostro paese.

Con l’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è pronta ad esplodere di nuovo la curling-mania. Uno sport che alla fine degli anni 90’ era considerato di nicchia ma che quando arrivano i Giochi invernali cattura sempre interesse e simpatie di tanti appassionati. Ma partiamo dall’inizio e scopriamo di più su una delle discipline olimpiche più seguite. Che cos'è il curling. È un curioso sport di squadra su ghiaccio, un gioco di precisione e strategia: si lanciano pietre di granito verso un bersaglio (la casa) e si cerca di lasciare le proprie più vicine al centro. La scopa serve a controllare velocità e traiettoria, e spesso decide un colpo quanto la mano di chi lancia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte.

