Giornale radio del pomeriggio sabato 7 febbraio

7 feb 2026

Questa sera il giornale radio del pomeriggio di LaPresse ha fatto il punto sulla giornata di sabato 7 febbraio. Le notizie principali riguardano gli ultimi sviluppi in politica e le condizioni meteo che continuano a influenzare molte regioni. Tra gli eventi più seguiti, l’attenzione si concentra sui prossimi impegni delle istituzioni e le novità sul fronte economico. Gli ascoltatori hanno potuto aggiornarsi su tutto quello che è successo nel corso del pomeriggio, in modo semplice e diretto.

