Giorgia Würth chi è età carriera e vita privata

La giornalista italiana racconta la vita di Giorgia Würth, nata nel 1979 a Genova. Attrice, conduttrice e scrittrice, ha costruito la sua carriera tra teatro, tv e libri. Figlia di un padre svizzero e di madre ligure, Würth si è fatta conoscere anche per il suo percorso personale, mantenendo riservata la sua vita privata. È una presenza stabile nel panorama culturale italiano, con una carriera ricca di progetti e un pubblico affezionato.

Giorgia Würth nasce il 5 giugno 1979 a Genova da padre svizzero e madre ligure. Cresciuta a Varazze, si trasferisce successivamente a Milano dove si laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione presso l'Università IULM. Durante gli anni universitari, studia teatro e frequenta vari stage e seminari in canto e recitazione, tra cui uno diretto da Beatrice Bracco. Oltre alla carriera accademica, ha lavorato anche come modella, facendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Approfondimenti su Giorgia Würth

Ultime notizie su Giorgia Würth

