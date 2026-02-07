Dopo mesi di attenzione su Maria Rosaria Boccia, ora tocca al Generale Roberto Vannacci. Giordano Bruno Guerri commenta con soddisfazione la decisione di Meloni di allontanarlo, definendo l’addio come una liberazione da una “zavorra”. L’autore si dice felice che la premier abbia deciso di lasciar perdere questa figura, ormai al centro di troppe polemiche e discussioni.

Dopo Maria Rosaria Boccia, che per mesi ha occupato le pagine dei giornali e le poltrone d’onore degli studi televisivi, il nuovo personaggio del momento, più cercato, citato – verrebbe da dire quasi sponsorizzato – dai media di sinistra, è senza dubbio il Generale Roberto Vannacci. La sinistra spende fiumi di inchiostro e di parole ma il peso reale è un altro. Tra una guerra e l’altra, tra immagini di scontri e aggressioni alla Polizia in piazza per mano dei facinorosi che manifestano per i centri sociali, tra l’apertura dei Giochi Olimpici Italiani e l’approvazione di importanti provvedimenti sulla sicurezza e la giustizia, sui giornaloni e i grandi media di ispirazione dell’intellighenzia, per l’eurodeputato ex Lega si spendono fiumi di parole e di inchiostro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giordano Bruno Guerri: Festeggio l’addio di Vannacci. Meloni si libera di una zavorra

Giordano Bruno Guerri sarà il protagonista del prossimo incontro del ciclo dedicato all'arte e alla cultura, ospitato a Palazzo del Governatore.

