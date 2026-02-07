Frittelle di Carnevale | ricetta di Verona e dove trovare le migliori

Il Carnevale di Verona ha radici antiche e ancora oggi anima le strade della città. Le frittelle di carnevale sono un must, e molti si chiedono dove trovare le migliori. Tra i forni e le pasticcerie, i veronesi si sfidano a chi prepara le frittelle più gustose, con ricette che si tramandano di generazione in generazione. La festa, che risale almeno al Cinquecento, continua a essere un momento di allegria e tradizione per tutti.

Alcuni storici fanno risalire il Carnevale di Verona al millecinquecento, da sempre è un momento di grande festa per i veronesi. Ed è vera allegria quella portata dalle "fritole". Era in uso che la corporazione dei panettieri le offrissero per il Carnevale ai propri clienti affezionati.

