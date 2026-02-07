Fiorentina Torino LIVE 0-0 | il match è iniziato!

Al Franchi di Firenze, il match tra Fiorentina e Torino è iniziato senza reti. Entrambe le squadre cercano i tre punti, ma finora il gioco è stato molto equilibrato. I tifosi sono in attesa di vedere chi troverà la rete per sbloccare la partita, che si presenta aperta e combattuta.

Torino 0-0 Fiorentina #torino #fiorentina
Fiorentina-Torino 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola!2' - Un grandissimo aggancio aereo di Kean viene vanificato da Brescianini che sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno. Ma subito prima giocata di Kean al Franchi. 0' - VIA! SI PARTE! Primo ...
DIRETTA / Fiorentina-Torino 0-0, segui il live di Firenzetoday20:30 Gentili lettori di Firenzetoday, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Torino, gara valida per la 24° giornata del campionato di Serie A.
Serie A, in campo Fiorentina-Torino. La Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni.

