Fiorentina-Torino le formazioni ufficiali

Questa sera a Firenze le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi. La Fiorentina, penultima in classifica con 17 punti, cerca di ottenere una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Il Torino, invece, ha 26 punti e punta a consolidare la posizione, allontanandosi ulteriormente dai pericoli. La gara si presenta decisiva per entrambe le squadre, con la Fiorentina che farà di tutto per cambiare rotta, mentre il Torino vuole mettere altri punti in cascina.

Alle 20.45, allo stadio “Artemio Franchi” va in scena la sfida tra viola e granata Firenze, 7 febbraio 2026 – La Fiorentina (terzultima, 17 punti) cerca di uscire dalla zona retrocessione, il Toro (26 punti) vuole allontanarsene il più possibile. Questo il motivo della sfida salvezza tra viola e granata. TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. Allenatore: Baroni. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli. Difesa sotto la lente d’ingrandimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali Approfondimenti su Fiorentina Torino Formazioni ufficiali Fiorentina Torino, le scelte di Vanoli e Baroni per il match di Serie A Questa sera allo stadio Franchi si gioca una partita importante tra Fiorentina e Torino. Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. FIORENTINA-TORINO 2-0 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA Ultime notizie su Fiorentina Torino Argomenti discussi: Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Probabili formazioni Fiorentina-Torino, Kean e Adams titolari? Le ultime e chi gioca la partita di sabato. Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino. Kulenovic dall'inizio per i granata?Queste le probabili formazioni di Fiorentina e Torino, che scenderanno in campo stasera allo stadio Artemio Franchi, secondo TuttoMercatoWeb.com. Marco Baroni potrebbe lanciare il nuovo ... torinogranata.it LIVE Fiorentina-Torino: formazioni e prepartita in direttaFiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Serie A, in campo Genoa-Napoli1-2 dopo 45: azzurri a caccia di punti per rimanere in zona Champions Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato facebook Fiorentina-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.