Falsi raccoglitori di offerte per la festa patronale Attenzione alle richieste non autorizzate

Questa mattina sono tornate le truffe legate ai raccoglitori di offerte per la festa patronale. Alcuni cittadini hanno segnalato di aver ricevuto richieste di denaro da persone che non avevano alcuna autorizzazione ufficiale. Le autorità avvertono di fare attenzione e di non consegnare soldi a chi non mostra documenti o non si presenta con l’autorizzazione corretta. È importante segnalare subito eventuali tentativi sospetti alle forze dell’ordine.

Tornano puntuali, come ogni anno, i tentativi di raccolta fondi non autorizzata in vista della festa patronale. A lanciare l'allarme è la parrocchia di Santa Maria degli Angeli di San Nicola la Strada, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione a persone che si presentano porta a.

