E’ morta la signora dell’alto Giulia Perugini se ne va a 89 anni

Macerata piange la morte di Giulia Perugini, la “signora dell’alto”. La donna si è spenta oggi all’età di 89 anni. Era una figura amata e riconosciuta nel mondo dello sport, soprattutto nell’atletica, e la sua scomparsa lascia un vuoto grande nella comunità locale.

Macerata piange una delle sue figure sportive più iconiche: Giulia Perugini, la “signora dell’alto”, si è spenta oggi all’età di 89 anni, lasciando un vuoto inestimabile nella comunità locale e nel panorama dell’atletica italiana. La pluricampionessa di salto in alto, detentrice di numerosi primati nazionali e internazionali, si è spenta serenamente, ponendo fine a una vita dedicata alla passione per lo sport, all’insegnamento e all’amore per la famiglia. La notizia della sua scomparsa, diffusa dalla Sef Macerata, ha rapidamente destato cordoglio e commozione in tutta la città e oltre. Giulia Perugini non era semplicemente un’atleta di successo; era un simbolo di perseveranza, forza di volontà e dedizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giulia Perugini

In queste ore, un silenzio carico di significato avvolge le redazioni italiane.

La scomparsa di una figura storica della televisione italiana lascia un vuoto incolmabile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giulia Perugini

Argomenti discussi: Morta Maria Rita Parsi: addio alla psicoterapeuta che ha lottato per i diritti dei bambini; È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi; Siena, giallo risolto dopo un anno e mezzo: Franca Genovini è stata uccisa. Due donne in carcere; Bari, è morta la donna a cui il figlio aveva staccato le macchine salvavita. Il 47enne era già ai domiciliari per tentato omicidio.

Catherine O’Hara è morta a soli 71 anni. Addio alla signora McCallister di Mamma, ho perso l’aereoL'attrice Catherine O'Hara, che ha interpretato la mamma di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo, è morta all'età di 71 anni ... davidemaggio.it

Sabato 24 gennaio 2026 si è svolta nei locali dell’IIS A. Meucci plesso di Nepi la cerimonia del Premio Franca Arrigoni. Presenti il Sindaco, Franco Vita, l’assessore Giulia Perugini, tutto il consiglio di presidenza dei Lions, con il Presidente Dott. Fabio Campani facebook