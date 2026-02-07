Gli investigatori stanno seguendo la pista di sostanze vietate usate dagli sportivi. Ormoni, farmaci oncologici come il letrozolo e perfino acido ialuronico finiscono nelle loro mani per cercare di ottenere un vantaggio. La lotta contro il doping si fa sempre più complessa e rischiosa, con atleti pronti a rischiare tutto per vincere.

Ormoni, farmaci oncologici come il letrozolo e perfino acido ialuronico fra le sostanze usate dagli atleti per migliorare le performance sportive. Al di là dell’ormai celebre ‘penis gate’ legato alle gare di salto con gli sci, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 i riflettori sono accesi sul rischio doping. Ma quali sono le sostanze più utilizzate dai professionisti? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Cristiano Chiamulera della Società Italiana di Farmacologia Sif, preside del Corso di Laurea in Farmacia dell’Università di Verona. Ma facciamo prima un po’ di chiarezza sul ‘penis Gate’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Doping, tra ormoni e broncodilatatori: la farmacia degli atleti che giocano sporco

