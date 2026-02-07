Le ricompense per le medaglie ai Giochi olimpici cambiano molto da paese a paese. Alcuni offrono premi simbolici, altri arrivano a pagare centinaia di migliaia di euro. C’è chi premia con soldi subito, chi con pagamenti mensili a vita, e altri ancora con auto e appartamenti. L’Italia, per esempio, non si distingue per grandi cifre, ma la varietà di premi tra le nazioni resta sorprendente.

Che Faiz Basha, unico atleta di Singapore, possa conquistare un oro a Milano Cortina è improbabile, per dirla bene. Ma se riuscisse a vincere in slalom o gigante, le gare che ha in programma, si porterebbe a casa circa 665 mila euro, pagati dal comitato olimpico del suo Paese. Sistemato per la vita. Si sistemerebbero sul serio per la vita le due atlete e i due atleti della Macedonia iscritti all’Olimpiade 2026: il governo ha garantito un premio di mille euro al mese (se non vi sembra poi molto, dovete considerare il costo della vita locale) per l’intera esistenza a chi di loro conquisti una medaglia, di qualunque colore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da 665mila a 2500 euro e poi macchine e bilocali. Ecco quanto i Paesi pagano per una medaglia. E l'Italia...

Approfondimenti su Medaglie Paesi

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, cresce l’attesa e anche la curiosità su quanto possa guadagnare chi conquista una medaglia.

L’Italia si prepara a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Medaglie Paesi

Da 665mila a 2500 euro e poi macchine e bilocali. Ecco quanto i Paesi pagano per una medaglia. E l'Italia...Sono formule molto diverse quelle scelte dalle varie nazioni per premiare i propri atleti. Da chi paga in modo classico, a chi offre un pagamento mensile a vita. C'è persino chi offre ... gazzetta.it