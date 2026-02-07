Cosa fare a Milano nel weekend 6–8 febbraio | Olimpiadi San Valentino immersivo ed eventi gratis

Milano si prepara a vivere tre giorni intensi dal 6 all’8 febbraio. Tra Olimpiadi, eventi gratuiti e l’atmosfera speciale di San Valentino immersivo, la città offre qualcosa per tutti. Appuntamenti sportivi, mostre e iniziative culturali si alternano in un weekend che promette di essere ricco di sorprese.

Milano è pronta per un nuovo weekend ricco di appuntamenti nel quale si uniscono sport, esperienze immersive e grandi eventi culturali. Tra l’avvio delle Olimpiadi invernali, le prime iniziative legate a San Valentino e le occasioni gratuite in città e fuori porta, il prossimo fine settimana offre molteplici spunti per vivere il territorio tra emozioni, curiosità e nuove prospettive urbane. Ma cosa fare a Milano nel weekend dal 6 all’8 febbraio? LEGGI ANCHE: ‘ICE OUT!’: la street art di Laika a Roma contro l’ICE ai Giochi Cosa fare a Milano nel weekend 6-8 febbraio? Pronta la prima giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

