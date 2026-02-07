Con un semplice file PDF, i criminali informatici trovano il modo di entrare nei computer delle vittime. Basta un clic sbagliato o un allegato infetto, e il sistema può essere compromesso. Attenzione alle email sospette e ai link sconosciuti, perché non basta solo l’antivirus. I truffatori cercano di sfruttare ogni piccola falla per rubare dati o installare malware.

I cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per raggirare le ignare vittime, e ormai stare al loro passo è sempre più difficile. Gli hacker hanno spinto all'estremo la tecnica del phishing, rendendo le loro trappole sempre più insidiose. A lanciare l'allarme sono stati i ricercatori dell'azienda di sicurezza informatica Malwarebytes, che hanno spiegato come adesso basti scaricare un semplice PDF per finire nella rete dei malviventi. La trappola scatta quando si apre il documento. I cybercriminali, infatti, riescono ad accedere da remoto al computer della vittima, avendo così libera via d'azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con un semplice Pdf i cyber criminali riescono ad accedere al tuo computer: a cosa bisogna stare attenti

Approfondimenti su Cyber Criminali

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cyber Criminali

Argomenti discussi: Oltre il Cad: Dassault Systèmes rende SolidWorks una piattaforma di IA al servizio dell'ingegnere. Ecco cosa ha detto il ceo Kumar nel keynote di apertura di 3DExperience World 2026; Una Banca con un ROE sostenibile del 20%; Jmail e i file Epstein: la finta Gmail che consente di sbirciare fra i segreti dell'imprenditore; Notifica via PEC del ricorso: valida la prova con ricevute PDF.

Creare ed editare un PDF in maniera semplice con InfixIl PDF è un formato sicuro che, se opportunamente configurato, permette di scongiurare una modifica non autorizzata del file. Tuttavia ci sono alcuni strumenti che permettono di modificare il PDF in ... pmi.it

Modificare i PDF è ora più semplice grazie a Soda PDF Pro (-60%)Soda PDF Pro è un programma completo che consente di modificare, gestire e lavorare in modo completo con i file PDF, senza limitazioni. Soda PDF Pro è un programma completo che consente di modificare, ... punto-informatico.it

UniPA - RTT - PSIC-02/A Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione Scad. 12/02/2026 https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/.content/2026/RTT/193---rtt---psic-02a-bando-semplice.pdf facebook