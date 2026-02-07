Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

La classifica marcatori della Serie A 2025-2026 si aggiorna di giorno in giorno. Mateo Retegui guida ancora la graduatoria con 25 gol, seguito da altri attaccanti che cercano di avvicinarsi. La stagione è appena iniziata, ma già si segnano tanti gol e le sorprese non mancano. I tifosi sono impazienti di scoprire chi prenderà il comando nei prossimi turni.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.

