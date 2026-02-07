Che bella l' Italia dei Giochi diffusi! Ci spinge oltre i limiti

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi diffusi in tutta Italia. L’evento è stato semplice ma emozionante, con un’attenzione speciale all’eleganza e alla sostenibilità. La manifestazione vuole mostrare quanto l’Italia possa essere bella e concreta, superando i limiti attraverso iniziative che coinvolgono diverse comunità sul territorio. C’erano tanti spettatori, molti con il sorriso stampato in faccia, pronti a vivere un momento di festa e di orgoglio nazionale.

Il tram chiamato Olimpiade ci porta dentro un desiderio: essere all'altezza di quello che siamo stati, di quello che (forse) siamo ancora, se vogliamo. Belli, forti, energici, scanzonati, non lamentosi come Federica Brignone entusiasta sulle spalle di Mosaner, che pur arriva all'Olimpiade reduce da un tremendo infortunio. Sì, non è vietato essere ottimisti, anche di questi tempi, anche senza aver paura di portare la guerra (come ha fatto Ghali) nel cuore delle Olimpiadi. Possiamo però essere accesi, vivi, caldi: come il braciere, anzi i bracieri, lo sono da ieri. L'emozione più forte è arrivata da un'immagine romantica come un film di De Sica: il presidente Sergio Mattarella seduto su un tram milanese, guidato da Valentino Rossi Emozionante, elegantissima (una combinazione per niente facile), riferimenti artistici azzeccati, mai pomposi o kitsch nemmeno quando sono decisamente pop, come Volare o l'omaggio a Raffaella Carrà, un mix di ingredienti dosati benissimo, come nella tavolozza di colori che i tre maxi tubi spargono su San Siro (a proposito, fatelo bellissimo il nuovo stadio perché ieri il vecchio Meazza ha dato il meglio di sé e che lacrime ieri tra Baresi e Bergomi): la cerimonia d'apertura ci fa volare dentro i Giochi e ci restituisce, allo specchio, l'immagine di noi che ci piace di più.

