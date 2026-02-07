Cerimonia di apertura Olimpiadi critiche e riflessioni | da Lorenzo Spolverato a Rocío Muñoz Morales

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha acceso subito discussioni. Critiche e elogi si sono mescolati tra gli spettatori e gli esperti. Alcuni commentano gli allestimenti e la scelta di location, altri si concentrano sulla preparazione e sulla gestione dell’evento. Intanto, tra vip e pubblico, si percepisce un’aria di attesa mista a scetticismo. La manifestazione si apre sotto i riflettori, con opinioni divise e aspettative alte.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano?Cortina 2026 tra pro e contro: non mancano le critiche e le riflessioni dei VIP. Come tutte le grandi iniziative la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi avvenuta ieri sera a San Siro ha riscontrato come sempre polemiche e critiche. A partire da Laura Pausini che si è esibita cantando l'Inno nazionale italiano, dopo essere stata criticata per giorni e giorni a causa del suo ultimo disco "Io canto 2" in cui ha omaggiato vari artisti realizzando delle cover ha ricevuto anche ieri sera sui social diversi commenti negativi ma l'attrice Rocío Muñoz Morales ha commentato l'esibizione scrivendo: " Immensa ". Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la RaiDurante l'inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLo show di Balich a San Siro incanta 9.2 milioni di telespettatori: da Mattarella sul tram a Tomba, Compagnoni e Goggia che accendono i bracieri.

