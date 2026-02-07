Milano si prepara ad accogliere un fine settimana ricco di eventi legati al progetto Laureus. Da giovedì a sabato, il Laureus Hub ospiterà ospiti d’eccezione come Capello, Galante, Becker, Testa e Bianchedi. Tra talk, workshop e anche una partita amichevole di calcio femminile, il programma coinvolge studenti e appassionati, offrendo spunti e momenti di confronto sul mondo dello sport. L’iniziativa rientra nell’Education Programma Gen26 di Milano Cortina 2026, che mira a coinvolgere la comunit

Fondazione Laureus Italia, nell’ambito del programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, presenta l’Hub: tre giorni di dibattiti, incontri e attività per raccontare il valore dello sport come strumento di inclusione, educazione e cambiamento sociale. Dall’11 al 13 febbraio a Milano, presso L’amico Charly in via Guerzoni 23 a Milano. Il programma prevede oltre 60 ospiti, tra atleti ambassador Laureus, operatori del terzo settore, istituzioni, imprese e media. Tra gli sportivi coinvolti figurano grandi nomi come: Fabio Capello, Boris Becker, Nawal El Moutawakel, Diana Bianchedi, Irma Testa, Simone Barlaam, Davide Oldani, Fabio Galante e Daniele Cassioli, che porteranno la loro testimonianza sullo sport come strumento di inclusione, riscatto e crescita personale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello, Galante, Becker, Testa e Bianchedi: super ospiti per il Laureus Hub a Milano

