Calhanoglu ce la fa per la Juventus? Ecco cosa ha detto ad alcuni tifosi

I tifosi della Juventus sperano che Hakan Calhanoglu possa recuperare in tempo e scendere in campo contro il Sassuolo. Oggi, durante la seduta di rifinitura ad Appiano Gentile, il centrocampista ha incontrato alcuni supporter, che gli hanno chiesto se ce la farà. Calhanoglu ha sorriso e ha dato qualche risposta, ma ancora non è chiaro se potrà essere in campo domani. La squadra di Chivu si prepara con attenzione, ma il dubbio sulla presenza del turco resta.

Seduta di rifinitura ad Inter ad Appiano Gentile, con la squadra di Cristian Chivu concentrata sugli ultimi dettagli in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Contro i neroverdi non ci sarà ancora Hakan Calhanoglu, ma il suo rientro è ormai vicino. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista turco era presente questa mattina alla Pinetina per proseguire il lavoro di recupero. Calhanoglu recupera per la Juventus. Secondo quanto filtra, Calhanoglu dovrebbe tornare a disposizione già dalla prossima settimana. Sarebbe dunque la sfida contro la Juventus il match cerchiato in rosso per il suo rientro in campo, scenario confermato dallo stesso giocatore che, incrociando alcuni tifosi ad Appiano, avrebbe assicurato di essere pronto a rientrare proprio per il big match.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Calhanoglu Juventus Ma avete sentito la frecciatina di Belen ad alcuni suoi ex? Frase al veleno: ecco cosa ha detto Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con una frase pungente rivolta ad alcuni ex. Maignan, ecco cosa ha detto a Calhanoglu prima del rigore: il retroscena Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calhanoglu Juventus Argomenti discussi: GdS - Si ferma Barella: nel mirino del centrocampista sardo c'è la supersfida con la Juventus (come per Calhanoglu); Chivu: Quando tornano Calhanoglu e Barella! Mercato bastardo, il fanta e non capisco un cazzo se…; Bergomi: Zielinski super: ecco come giocherà l’Inter quando tornerà Calhanoglu. Calhanoglu, la verità. L’agente fa chiarezza: Giocherà nell’Inter»Nessun incontro, nessuna trattativa, Calhanoglu resta all’Inter. È un romanzo complesso quello dell’estate nerazzurra. Nato da una notte che ha fatto storia all’incontrario, passato per il rapido ... ilgiorno.it Calhanoglu, telenovela infinita. Marotta fa e disfa, l'Inter non scenderà sotto i 30 milioniHakan Calhanoglu di nuovo al centro del dibattito. Questo pomeriggio, dopo le dichiarazioni rilasciate lo scorso fine settimana dal direttore sportivo Piero Ausilio, ci ha pensato il presidente ... tuttomercatoweb.com #Barella e #Calhanoglu saltano il #Sassuolo ma potrebbero rientrare per #Inter-#Juventus, almeno per la panchina. Ci siamo quasi facebook #Inter - #Chivu ancora senza #Barella e #Calhanoglu per la trasferta col #Sassuolo: i due big nerazzurri rientreranno nel Derby d’Italia contro la #Juventus @GiokerMusso x.com

