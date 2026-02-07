Calciomercato Inter LIVE | a lavoro per i rinnovi di Chivu e Dimarco

L’Inter lavora sui rinnovi di Chivu e Dimarco. La società ha incontrato gli agenti dei due giocatori e cerca di definire gli accordi il prima possibile. Intanto, le trattative di calciomercato sono in pieno movimento con indiscrezioni e incontri che continuano a susseguirsi. I tifosi sperano che le trattative si concludano positivamente per rafforzare la squadra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

