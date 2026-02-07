Bestya Wrestling | Mercedes Moné tornerà in Italia l’ otto Marzo

Mercedes Moné torna in Italia. L’otto marzo 2026, la wrestler americana sarà a Bagnolo Cremasco, dove difenderà il titolo di Bestya Womens Championship nel main event dello spettacolo. È la sua prima volta nel paese dopo tanto tempo e l’attesa tra i fan è già alle stelle.

Mercedes Monè rappresenta una figura di grande impatto nel panorama del wrestling contemporaneo.

