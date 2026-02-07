Arianna Fontana si racconta tra sorrisi e momenti difficili. La campionessa di short track parla di emozioni, delle lacrime e di quell’oggetto che si porta dietro nella valigia: l’affettatrice. Per lei, il ritiro è un mix di vittorie e sconfitte, un bilancio che si può riassumere in “50 e 50”. Quando il marito Anthony le dice di mantenere rispetto e grinta, lei si resetta e riparte con determinazione.

Toglietele tutto, ma non i suoi pattini. A 35 anni, la donna dei record Arianna Fontana (uno su tutti, a quota 11 è l’italiana più medagliata alle Olimpiadi) non sa ancora se dopo Milano Cortina e i successivi Mondiali di marzo di Montreal vorrà dire basta con lo short track. “50 e 50. Non ho ancora avvertito la stanchezza e il mio sport mi piace ancora tanto. Di sicuro, in primavera io e mio marito Anthony (Lobello, anche suo allenatore; ndr) andremo due settimane al caldo in vacanza, staccando il telefono. Al ritorno vi farò sapere.”. Sulla Gazzetta, il tuo nome apparve per la prima nel novembre 2001, per un record ai Societari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arianna Fontana: "Le gioie, i pianti e... l'affettatrice in valigia. Il ritiro? 50 e 50"

Approfondimenti su Arianna Fontana

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Arianna Fontana

