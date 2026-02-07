Anticipazioni Amici 25 puntata 8 febbraio 2026 | assente Alessio sfide cancellate e prima proposta per la maglia del serale

Venerdì scorso si è registrata la puntata del 25esimo anniversario di Amici, che andrà in onda domenica. La registrazione si è svolta senza Alessio, che non era presente, e di conseguenza sono state cancellate alcune sfide previste. Durante la puntata, Maria De Filippi ha annunciato anche la prima proposta per la maglia del serale, suscitando curiosità tra i fan. Tra gli ospiti ci sono l’ex allieva Antonia, l’attrice Ilenia Pastorelli e il cantautore Alex Britti.

Si è conclusa venerdì 6 febbraio, la registrazione della nuova puntata di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 8 febbraio alle ore 14 su Canale 5: tra gli ospiti della puntata, l’ex allieva e cantante Antonia, l’attrice Ilenia Pastorelli e il cantautore Alex Britti. Con l’eliminazione di. Potrebbe interessarti:. Valentin Francesca,post shock:”relazione con Tocca!”,addio Todaro.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Amici 25

Nella puntata dell’8 febbraio di Amici 25 si sono vissuti momenti di tensione tra le classifiche di canto e ballo.

Domani pomeriggio su Canale 5 torna “Amici” con una nuova puntata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, le anticipazioni del 1° febbraio: un altro volto molto amato è stato eliminato, ecco chi è; Amici 25, anticipazioni puntata dell'8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studio; Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico; Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola.

Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 8 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. La corsa per il Serale, gli ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione s ... fanpage.it

Amici 25, anticipazioni diciottesima puntata: Ilenia Pastorelli tra i giudici, torna AntoniaAmici 25: le anticipazioni della diciottesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 8 febbraio 2026. Ecco gli ospiti ... davidemaggio.it

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 8 febbraio, dalle ore 14 su Canale 5 facebook