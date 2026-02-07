Angori torna sulla sconfitta del Pisa contro l’Inter | Abbiamo regalato gli ultimi dieci minuti Se Leris segna e fa il 2-2…

Angori si rivede sulla brutta sconfitta contro l’Inter a San Siro. Il giocatore del Pisa ammette di aver regalato gli ultimi dieci minuti alla squadra di Inzaghi, lasciando sfuggire una chance di pareggio. “Se Leris avesse segnato e fatto il 2-2…”, dice, riconoscendo gli errori che hanno pesato sulla partita.

Il Pisa cerca di voltare pagina dopo il traumatico avvicendamento in panchina tra Alberto Gilardino e il nuovo tecnico Oscar Hjilemark. Il debutto dello svedese al Bentegodi ha portato un pareggio a reti bianche contro l' Hellas Verona, un risultato che serve a muovere la classifica e a ridare solidità difensiva dopo il tracollo di Milano. Nel post-partita, il laterale Samuele Angori è tornato con amarezza sulla sfida di San Siro contro l' Inter di Cristian Chivu, terminata con un tennistico 6-2.

