Alghe marine Legacoop | Possiamo trasformarle in una risorsa Il modello romagnolo ora chiede regole nazionali

Da riminitoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi mesi si aspetta un intervento ufficiale per regolamentare l’uso delle alghe marine in Italia. Legacoop chiede regole chiare a livello nazionale per gestire, raccogliere e valorizzare questa risorsa. Ora, la Romagna fa pressione per un quadro normativo più semplice e condiviso.

“È arrivato il momento di avere linee guida nazionali per la gestione, la raccolta e la valorizzazione delle alghe marine”. È l'obiettivo, messo nero su bianco, di Legacoop Romagna, che in collaborazione con i livelli regionale e nazionale dell’organizzazione ha avviato un confronto con gli.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

