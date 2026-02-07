Alghe marine Legacoop | Possiamo trasformarle in una risorsa Il modello romagnolo ora chiede regole nazionali

Nei prossimi mesi si aspetta un intervento ufficiale per regolamentare l’uso delle alghe marine in Italia. Legacoop chiede regole chiare a livello nazionale per gestire, raccogliere e valorizzare questa risorsa. Ora, la Romagna fa pressione per un quadro normativo più semplice e condiviso.

“È arrivato il momento di avere linee guida nazionali per la gestione, la raccolta e la valorizzazione delle alghe marine”. È l'obiettivo, messo nero su bianco, di Legacoop Romagna, che in collaborazione con i livelli regionale e nazionale dell’organizzazione ha avviato un confronto con gli.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Alghe Marino

La skincare a base di alghe marine sta attirando sempre più attenzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alghe Marino

Legacoop Romagna: richieste linee guida per le alghe marineAccordo storico. La Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico consolidano la collaborazione ... livingcesenatico.it

Legacoop Romagna chiede linee guida nazionali sulle alghe marineÈ arrivato il momento di avere linee guida nazionali per la gestione, la raccolta e la valorizzazione delle alghe marine. (ANSA) ... ansa.it

Tutto ha origine dall’acqua. Dall’ingrediente che ha dato origine alla vita stessa. Le alghe marine, cuore dei trattamenti Guam, crescono spontaneamente nei fondali dell’oceano e si rinnovano ogni anno, da sempre. Un patrimonio naturale che scegliamo di va facebook

Legacoop Romagna chiede linee guida nazionali sulle alghe marine. 'Sono un prodotto da valorizzare non solo scarto ma c'è un vuoto normativo' #ANSA x.com