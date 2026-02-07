Alghe marine Legacoop | Possiamo trasformarle in una risorsa Il modello romagnolo ora chiede regole nazionali
Nei prossimi mesi si aspetta un intervento ufficiale per regolamentare l’uso delle alghe marine in Italia. Legacoop chiede regole chiare a livello nazionale per gestire, raccogliere e valorizzare questa risorsa. Ora, la Romagna fa pressione per un quadro normativo più semplice e condiviso.
“È arrivato il momento di avere linee guida nazionali per la gestione, la raccolta e la valorizzazione delle alghe marine”. È l'obiettivo, messo nero su bianco, di Legacoop Romagna, che in collaborazione con i livelli regionale e nazionale dell’organizzazione ha avviato un confronto con gli.🔗 Leggi su Riminitoday.it
