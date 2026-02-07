Adrienne Vaughan turista morta cadendo dalla barca in Costiera | lo skipper va in carcere

Lo skipper Elio Persico finisce in cella. La turista americana Adrienne Vaughan, 45 anni, è morta dopo essere caduta dalla barca in Costiera. La procura ha deciso di arrestare lo skipper, condannato lo scorso novembre a quasi cinque anni di reclusione. Ora si aspetta che la giustizia faccia pienamente il suo corso.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.