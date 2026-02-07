La Juventus lavora già sul mercato, pronta a cambiare le cose in attacco. Dopo aver deciso di lasciar partire Vlahovic, i dirigenti bianconeri stanno valutando le prossime mosse. Sono già pronti 30 milioni per trovare il sostituto e rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La società punta a fare un colpo importante, senza perdere tempo.

La Juventus è già concentrata su quelle che potrebbero essere le mosse di mercato in vista della prossima stagione. I bianconeri sanno che, con ogni probabilità, Dusan Vlahovic saluterà la squadra alla fine del campionato in corso essendo in scadenza di contratto. Trovato il sostituto di Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it La società è già in movimento per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione e, nel mirino sarebbe finito un calciatore che era finito sul taccuino di Ottolini e Chiellini già a gennaio. Randal Kolo Muani appare il nome più caldo per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - 30 milioni già pronti per l’estate, la Juventus ha scelto il sostituto di Vlahovic

Il Napoli sta valutando il possibile sostituto di Ndoye, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e prepararsi alle sfide future.

