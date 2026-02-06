Verso un protocollo per il vivaismo come elemento identitario della Toscana

Firenze si prepara a firmare un nuovo protocollo che punta a tutelare e valorizzare il vivaismo come parte fondamentale dell’identità regionale. L’obiettivo è rafforzare le colture tradizionali e promuovere pratiche più sostenibili, in modo che questa tradizione non vada perduta nel tempo. La Regione ha convocato incontri con esperti e produttori locali per definire i dettagli del documento, che dovrebbe essere firmato già nelle prossime settimane.

Firenze, 6 febbraio 2026 - Un protocollo per valorizzare il vivaismo come elemento identitario della Toscana. Sarà siglato prossimamente tra Regione Toscana, Distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia e Associazione vivaisti italiani con l'obiettivo di riconoscere e strutturare "Piante di Toscana" come elemento identitario capace di esprimere in modo integrato valori quali qualità, origine e sostenibilità. Oggi, 6 febbraio, in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione, si è tenuta la riunione tecnica con tutti i settori della Regione coinvolti, dalla formazione alle infrastrutture, in vista della firma nelle prossime settimane.

