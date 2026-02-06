Valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici | e-mail di notifica dal 6 febbraio dieci giorni per il contraddittorio NOTA rilascio nuove funzionalità
Il Ministero dell’Istruzione ha inviato le prime e-mail di notifica ai dirigenti scolastici per la valutazione dei risultati. Questi avranno dieci giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o chiarimenti, secondo le nuove regole introdotte con una nota diffusa il 5 febbraio. Contestualmente, il Ministero ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità sulla piattaforma dedicata, pensate per semplificare il processo di valutazione per l’anno scolastico 20242025.
Con una nota diffusa il 5 febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica il rilascio di nuove funzionalità nella piattaforma dedicata al Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 20242025. Il riferimento normativo resta il Decreto ministeriale 12 marzo 2025, n. 47. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Valutazione Dirigenti
Formazione e valutazione per i neo dirigenti scolastici: ecco le LINEE OPERATIVE per il 2025/26
Anno di prova 2025/26 per i 326 dirigenti scolastici neoassunti: in arrivo la nota ministeriale con le linee operative. Dal 19 dicembre attiva la piattaforma
Ultime notizie su Valutazione Dirigenti
Valditara firma il decreto: via alla valutazione dei presidiCon questo provvedimento, dunque, la valutazione dei presidi avverrà tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del ... ilsole24ore.com
Arriva la pagella anche per i presidi (e fa già discutere)Anche i presidi saranno valutati e avranno una sorta di pagella. Lo prevede il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, che entrerà in vigore già da quest'anno ... avvenire.it
