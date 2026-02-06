Valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici | e-mail di notifica dal 6 febbraio dieci giorni per il contraddittorio NOTA rilascio nuove funzionalità

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato le prime e-mail di notifica ai dirigenti scolastici per la valutazione dei risultati. Questi avranno dieci giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o chiarimenti, secondo le nuove regole introdotte con una nota diffusa il 5 febbraio. Contestualmente, il Ministero ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità sulla piattaforma dedicata, pensate per semplificare il processo di valutazione per l’anno scolastico 20242025.

