Tuscolana | progetto scavalco permetterà facile accesso al raccordo anulare con ponte in costruzione

Questa mattina alle prime luci, i lavori sul nuovo scavalco di via Tuscolana sono ufficialmente partiti. Gli operai hanno iniziato a montare le prime strutture, puntando a rendere più facile l’accesso al raccordo anulare attraverso il ponte in costruzione. Per ora, i lavori coinvolgono solo la strada, senza prevedere percorsi ciclabili o pedonali. La zona si anima di operai e mezzi, mentre i residenti osservano con attenzione le prime fasi di un intervento che cambierà il traffico nella zona.

**Tuscolana, i lavori del nuovo scavalco sono iniziati: il ponte permetterà l'accesso al raccordo anulare, ma senza ciclabile** Venerdì 6 febbraio 2026, alle prime ore del mattino, i primi operai hanno cominciato a lavorare su via Tuscolana, precisamente all'altezza di via Biagio Petrocelli. Il cantiere è aperto ufficialmente per realizzare il ponte scavalco del raccordo anulare, uno dei progetti più dibattuti del settore stradale nella zona sud-est della capitale. L'intervento, che prevede un'ampia infrastruttura per permettere il transito tra il raccordo anulare e la zona residenziale, è stato avviato dopo un lungo processo di consultazione con i comitati locali.

