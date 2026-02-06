Trantino | Se i fuochi devono essere fatti in pieno giorno non hanno più senso

Il sindaco Trantino ha detto che se i fuochi devono essere accesi in pieno giorno, non hanno più senso. Questa mattina ai Quattro Canti, Trantino ha spiegato che le verifiche sono quasi ultimate e che molto probabilmente si organizzerà la tradizionale salita di Sangiuliano, senza indicare ancora una data precisa.

La festa di Sant’Agata, considerata la terza celebrazione cristiana più importante al mondo per affluenza (dopo la Settimana Santa di Siviglia e il Corpus Domini di Cuzco), è un evento in cui fede, folklore e identità si fondono. Una celebrazione che, proprio quest'anno, è stata iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, con un iter in corso per il riconoscimento come Patrimonio Immateriale Unesco. Mentre il 4 febbraio è dedicato al "giro esterno" (lungo i confini della città antica), il 5 febbraio è il momento del "giro interno", che attraversa il cuore barocco e i quartieri storici.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Quattro Canti “E se ad essere uccisi fossero tre uomini al giorno?”: 25 novembre 2025, denunce e braccialetti non hanno mai funzionato Zootropolis 2 è la prova che i sequel, se fatti bene, hanno ragione di esistere Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Quattro Canti Argomenti discussi: Sant’Agata, Trantino: Fuori casa per permettere di sparare i fuochi; Catania, divieto temporaneo di abitazione e frequentazione durante i giochi di fuoco di Sant’Agata; Fuochi di Sant’Agata, ordinanza sui fuochi: divieti per i residenti; Sant'Agata ancora in processione tra i suoi fedeli, il giro interno e l'attesa per la salita di Sangiuliano. Freepressonline. . Il presidente della I Municipalità critica l’ordinanza di Trantino: «Non si pensa agli anziani e a chi non può deambulare» durante i fuochi di Sant’Agata. #Catania #SantAgata #OrdinanzaTrantino #PrimoMunicipio #Anziani facebook L'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, sul divieto temporaneo di abitazione e frequentazione delle aree esposte agli spettacoli pirotecnici. x.com

