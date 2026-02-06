Tragedia ad Anagni il fai-da-te finisce nel dramma Ecco come è morto Massimo Salate Santone

Questa mattina ad Anagni, nella frazione di Collacciano, un incidente domestico ha tolto la vita a Massimo Salate Santone. Era impegnato nei lavori di casa quando, per cause ancora da chiarire, un gesto di fai-da-te si è trasformato in tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più niente da fare. La scoperta ha sconvolto i vicini e gli abitanti della zona, che si chiedono cosa sia successo davvero in quella giornata fatale.

Un pomeriggio dedicato ai lavori domestici si è trasformato in una tragedia fatale nella frazione di Collacciano ad Anagni in Provincia di Frosinone. La vittima è Massimo Salate Santone, 67 anni, che ha perso la vita intorno alle ore 18:00 di giovedì 6 febbraio all'interno del garage della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

