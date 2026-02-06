Tragedia ad Anagni il fai-da-te finisce nel dramma Ecco come è morto Massimo Salate Santone

Questa mattina ad Anagni, nella frazione di Collacciano, un incidente domestico ha tolto la vita a Massimo Salate Santone. Era impegnato nei lavori di casa quando, per cause ancora da chiarire, un gesto di fai-da-te si è trasformato in tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più niente da fare. La scoperta ha sconvolto i vicini e gli abitanti della zona, che si chiedono cosa sia successo davvero in quella giornata fatale.

Un pomeriggio dedicato ai lavori domestici si è trasformato in una tragedia fatale nella frazione di Collacciano ad Anagni in Provincia di Frosinone. La vittima è Massimo Salate Santone, 67 anni, che ha perso la vita intorno alle ore 18:00 di giovedì 6 febbraio all'interno del garage della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Anagni Tragedia Influenza, ecco cosa fare: no ad antibiotici fai da te e corse al pronto soccorso “Voglio m***re anche io”. La tragedia di Leonardo morto all’asilo: dramma nel dramma Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Anagni Tragedia Argomenti discussi: Tragedia ad Anagni, il fai-da-te finisce nel dramma. Ecco come è morto Massimo Salate Santone; Ladri in una casa ad Anagni, il gatto scappa e viene investito da un'auto: Così è morto il nostro povero Whisky; Ladri in casa, gatto investito dopo la fuga. 'Così è morto il nostro povero Whisky': orrore a Frosinone; Tragedia a Torre Cajetani: uomo trovato senza vita in casa, non rispondeva da ore. Ladri in una casa ad Anagni, il gatto scappa e viene investito da un'auto: «Così è morto il nostro povero Whisky»Un furto in casa, per Beatrice, giovane residente in zona Osteria della Fontana ad Anagni, si è trasformato in una tragedia: la perdita del suo amato gatto Whisky, investito ... ilmessaggero.it Ladri in casa, gatto investito dopo la fuga. «Così è morto il nostro povero Whisky»: orrore a FrosinoneUn furto in casa, per Beatrice, giovane residente in zona Osteria della Fontana ad Anagni, si è trasformato in una tragedia: la perdita del suo amato gatto Whisky, investito da ... ilmessaggero.it La benzina torna a salire. Ancora più salato il diesel, che raggiunge il livello massimo degli ultimi due mesi. Il rimbalzo arriva dopo il crollo delle quotazioni petrolifere internazionali di inizio settimana facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.