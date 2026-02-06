Tra Margot Robbie e Jacob Elordi è vera chimica da Cime tempestose? Forse no…

La coppia formata da Margot Robbie e Jacob Elordi sta facendo parlare per l’affiatamento mostrato in pubblico. Dalle interviste sul set ai gesti sul red carpet, sembra che tra loro ci sia una buona intesa, anche se forse non arriva a essere quella di una vera storia d’amore. I due attori continuano a essere sotto i riflettori, alimentando curiosità e speculazioni tra i fan.

A rompere il silenzio è stata Robbie, spiegando in un’intervista a Vogue Australia che già dal terzo giorno di riprese aveva iniziato a sentirsi nervosa e disorientata quando Elordi non era vicino a lei. Una sensazione che l’attrice ha definito senza troppe cautele come una forma di dipendenza, o di codipendenza. Elordi non ha smentito, parlando a sua volta di «un’ossessione» reciproca nata durante le riprese. Elordi ha confermato quella percezione, parlando apertamente di «un’ossessione» reciproca nata durante le riprese. Il legame, almeno sul piano dello storytelling pubblico, non si è esaurito con la fine del set. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Margot Robbie ha condiviso di aver sviluppato un forte legame con Jacob Elordi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell.

Margot Robbie e Jacob Elordi con anelli uguali: ossessione sul set di Cime tempestose

