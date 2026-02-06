Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus è una società quotata in borsa e le sue azioni sono scambiate regolarmente sui mercati finanziari. Gli investitori e i tifosi possono seguire da vicino le variazioni delle quotazioni, che dipendono dai risultati sportivi e dalle decisioni societarie. Per chi vuole investire o semplicemente conoscere l’andamento delle azioni bianconere, ci sono dati aggiornati che mostrano come il titolo si muova nel tempo.

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,372 EUR (-1,66%) Ore 17.35 del 5 FEBBRAIO 2026. Apertura 2,396 Massimo 2,396 Minimo 2,32 Capitalizz. 1,01 Mld Chiusura prec. 2,396

Juve, il titolo schizza in Borsa dopo l'offerta di Tether: chiusura a +18%. Gli eventi del weekend, con l'offerta di Tether rispedita al mittente da Exor, fanno schizzare il titolo della Juventus in Borsa. Dopo aver aperto la giornata di quotazioni con un +12%, il titolo del club continua a crescere.

Juventus, il titolo sale in borsa (+5%) e supera l'offerta di Tether. Dopo l'offerta di Tether di acquistare la Juventus per una cifra intorno agli 1,1 miliardi di dollari, prontamente respinta dal board bianconero, il club continua a crescere in borsa.

Un anno di calcio in Borsa: il titolo della Juventus cede il 4% nel 2025 nonostante Tether.

