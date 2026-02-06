Studenti irpini in visita al dipartimento di Fisica dell’Unisa

Gli studenti dell’Irpinia hanno fatto visita al dipartimento di Fisica dell’Unisa. Sono arrivati per scoprire come funziona un laboratorio di ricerca e conoscere da vicino i professori e gli studenti universitari. Durante la visita, hanno visto da vicino attrezzature scientifiche e fatto domande su esperimenti e studi in corso. L’obiettivo è avvicinare i giovani alla scienza e stimolare il loro interesse per le materie tecniche. La visita si inserisce in un accordo tra scuole e università per promuovere iniziative culturali e educative comuni.

Nell'ambito del Protocollo di intesa interistituzionale per la realizzazione di iniziative culturali comuni, stipulato, per il corrente anno scolastico, tra l 'Istituto Comprensivo "S. Aurigemma" e l'Istituto Comprensivo "Calvario – Covotta", gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monteforte Irpino e delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Ariano Irpino, Savignano Irpino e Greci, avranno la possibilità di essere ospitati, per una intera mattinata, presso il D ipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Salerno, il giorno 10 febbraio 2026.

