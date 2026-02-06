Stellantis reimpostato il business per sostenere la crescita e soddisfare i clienti

Nel secondo semestre del 2025, Stellantis ha registrato oneri per circa 22 miliardi di euro. La cifra deriva da un cambio di strategia che punta a offrire ai clienti più opzioni: veicoli elettrici, ibridi e motori tradizionali. L’azienda si sta riorganizzando per sostenere la crescita e rispondere alle richieste di un mercato in rapido mutamento.

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Nel secondo semestre del 2025 Stellantis ha rilevato oneri di circa €22 miliardi a seguito principalmente di un cambio di strategia che colloca la libertà di scelta – con una gamma crescente di veicoli elettrici, ibridi e con motori termici avanzati – al centro dei piani dell’Azienda. I risultati finanziari preliminari per il secondo semestre del 2025 evidenziano un miglioramento dei ricavi netti e del free cash flow industriale (IFCF) con il risultato operativo rettificato (AOI) e il risultato netto condizionati da voci specifiche. Questa reimpostazione del business di Stellantis ha provocato uscite di cassa attese in circa €6,5 miliardi nei prossimi quattro anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Stellantis Amsterdam Escort straniere e clienti da ogni parte dell'Agrigentino: così funzionava il business della prostituzione a Licata Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Stellantis Amsterdam Argomenti discussi: Stellantis, reimpostato il business per sostenere la crescita e soddisfare i clienti. Stellantis, reimpostato il business per sostenere la crescita e soddisfare i clientiQuesta reimpostazione del business di Stellantis ha provocato uscite di cassa attese in circa €6,5 miliardi nei prossimi quattro anni. msn.com Stellantis, oneri per 22,2 mld nel 2025 per cambio strategia su elettricoStellantis ha comunicato che, nell’ambito della reimpostazione del proprio business e mentre si appresta a comunicare il nuovo piano strategico a maggio di ... lapresse.it Stellantis 2-6 Febbraio 2026 Vi informo che l'attività lavorativa della prossima settimana sarà articolata come da calendario allegato: facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.