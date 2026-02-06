Sonnabend una collezione che crea ponti
Antonio Homem descrive la collezione come un viaggio tra spazio, tempo e vita. La mostra unisce le storie di Ileana, Michael e la sua, creando un ponte tra passato e presente, arte e persone.
«La collezione può essere vista come un viaggio nello spazio, nel tempo e nella vita: quella di Ileana, di Michael e anche la mia», ha affermato Antonio Homem, presidente e cofondatore insieme a Nina Sundell (figlia di Ileana Sonnabend e del suo primo marito Leo Castelli) della Sonnabend Collection Foundation, in occasione dell’inaugurazione del nuovo museo di arte contemporanea di Palazzo della Regione a Mantova che ospita 94 opere d’arte della collezione Sonnabend. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Mantova, la Sonnabend Collection Foundation e Marsilio Arte, con la direzione artistica di Mario Codognato, che hanno siglato un accordo per 12 anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondimenti su Sonnabend Collezione
Dal 29 novembre sarà ospitata in Italia la collezione della gallerista e mecenate Ileana Sonnabend. Nata in Ungheria, ma trasferitasi a Parigi e poi a New York, si deve a lei la scoperta di molti autori. I prediletti? Andy Warhol, Jasper Johns, Jeff Koons, Roy Lichtenstein...
Auguri da collezione: crea il tuo biglietto natalizio al Museo Miniscalchi-Erizzo
Ultime notizie su Sonnabend Collezione
Argomenti discussi: A Casa Andreasi di Mantova un viaggio nell’arte contemporanea.
La collezione di Ileana Sonnabend, tra Warhol, Pistoletto e JohnsUna delle collezioni d’arte moderna e contemporanea più importanti al mondo ha trovato casa. Parliamo della raccolta di Ileana Sonnabend, una ragazza venuta da Bucarest che ha conquistato prima gli ... corriere.it
Credere che il mondo possa sollevarsi insieme al proprio desiderio. Nasce a Mantova il Museo SonnabendQui l’aria è materia antica, stratificata, un elemento che porta memoria. È la stessa aria che ha spinto Virgilio a immaginare mondi che non poteva vedere, che ha insegnato a Mantegna a forare il ... exibart.com
Venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:00 in la Sala Civica Bombetti Incontro di preparazione e approfondimento alla mostra Sonnabend Collection – Mantova con Diego Furgeri a cura di Scuola di Cultura di Pegognaga La collezione Sonnabend a Mantova. L'arte facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.