sonnabend una collezione che crea ponti

Antonio Homem descrive la collezione come un viaggio tra spazio, tempo e vita. La mostra unisce le storie di Ileana, Michael e la sua, creando un ponte tra passato e presente, arte e persone.

«La collezione può essere vista come un viaggio nello spazio, nel tempo e nella vita: quella di Ileana, di Michael e anche la mia», ha affermato Antonio Homem, presidente e cofondatore insieme a Nina Sundell (figlia di Ileana Sonnabend e del suo primo marito Leo Castelli) della Sonnabend Collection Foundation, in occasione dell’inaugurazione del nuovo museo di arte contemporanea di Palazzo della Regione a Mantova che ospita 94 opere d’arte della collezione Sonnabend. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Mantova, la Sonnabend Collection Foundation e Marsilio Arte, con la direzione artistica di Mario Codognato, che hanno siglato un accordo per 12 anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

