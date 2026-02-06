Sondrio cadono dallo scooter | feriti due giovanissimi

Questa mattina a Sondrio, due ragazzi sono finiti a terra dallo scooter e sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, e subito sono arrivati i soccorsi. Le condizioni dei giovani non sembrano gravi, ma sono stati portati in ospedale per controlli. La polizia sta facendo i rilievi per capire cosa sia successo.

Attimi di apprensione a Sondrio nel primo pomeriggio di paura oggi per un incidente che ha visto protagonisti due giovanissimi. Intorno alle 13:04, lungo via Tonale, uno scooter con a bordo due ragazzi è finito a terra per cause ancora in corso di accertamento.Stando alle ricostruzioni, non.

