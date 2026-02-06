Dopo il parto, molte donne sperimentano sensi di colpa, un sentimento che nasce spesso dall’insicurezza e dalla pressione sociale. Questa sensazione può affiorare anche quando il parto è andato bene, creando un senso di insoddisfazione che si radica in aspettative irrealistiche. Per esempio, alcune mamme si sentono in colpa se non riescono subito ad allattare o se si sentono stanche, anche quando il loro corpo ha appena affrontato una grande fatica.

Solo chi non lo ha mai vissuto da vicino o in prima persona può pensare che il puerperio sia un momento di sole gioie ed emozioni positive. Alla base di molti dei problemi che insorgono dopo il parto c’è, come evidenziato in questo studio pubblicato sull’ European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, le aspettative irrealistiche sulla maternità che le donne (ma spesso anche gli uomini) hanno. Tra queste evoluzioni negative c’è il senso di colpa dopo il parto, un’esperienza di cui è importante parlare. Cos’è il senso di colpa e come si manifesta. Prima di entrare nel merito di cos’è il senso di colpa dopo il parto è necessario comprendere meglio cos’è il sentimento detto del senso di colpa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Sensi di colpa dopo il parto? Perché può succedere e come smettere di torturarsi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.