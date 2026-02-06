Sensi di colpa dopo il parto? Perché può succedere e come smettere di torturarsi

Dopo il parto, molte donne si trovano a fare i conti con sensi di colpa e emozioni contrastanti. Non tutte, però, sanno che questi sentimenti sono più comuni di quanto si pensi e che si possono affrontare. Spesso, le donne si sentono sopraffatte, anche se tutto intorno sembra andare bene, e si torturano con pensieri negativi. È un problema che colpisce molte, ma poche ne parlano apertamente. Con il giusto supporto e qualche strategia, però, si può imparare a superare questa fase difficile.

Solo chi non lo ha mai vissuto da vicino o in prima persona può pensare che il puerperio sia un momento di sole gioie ed emozioni positive. Alla base di molti dei problemi che insorgono dopo il parto c’è, come evidenziato in questo studio pubblicato sull’ European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, le aspettative irrealistiche sulla maternità che le donne (ma spesso anche gli uomini) hanno. Tra queste evoluzioni negative c’è il senso di colpa dopo il parto, un’esperienza di cui è importante parlare. Cos’è il senso di colpa e come si manifesta. Prima di entrare nel merito di cos’è il senso di colpa dopo il parto è necessario comprendere meglio cos’è il sentimento detto del senso di colpa. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

