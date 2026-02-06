Sbk Bulega | Fiducia e motivazioni con Ducati per il titolo MotoGP? Nel 2025 esperienza breve ma intensa

Alla vigilia della nuova stagione, Bulega si prepara a puntare ancora al titolo con Ducati. Dopo aver lasciato il Motomondiale e aver vinto il campionato in Supersport, il pilota italiano si sente più motivato che mai. Con fiducia, ripercorre il suo percorso di rinascita, ora come punto di riferimento in Superbike per la casa emiliana. La sua stagione si preannuncia intensa, anche se nel 2025 la MotoGP sarà solo un’esperienza breve.

