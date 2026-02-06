Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana il quotidiano pubblica dodici pagine di inserto culturale. In edicola e online, i lettori trovano articoli su mostre, libri e eventi in programma in città. Un’occasione per approfondire le novità e le iniziative di questo weekend.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ) Malagò, re dell’Olimpo. Romano, ma anche un po’ cubano e pure veneto. Principe equidistante dei circoli sul Tevere, nonostante gli smacchi del Coni e del Cio è il trionfatore dei giochi della Milano-Cortina. Dalla Ferrari al fienile. Ritratto - di Michele Masneri Sport e regime. Quest’anno il Super Bowl non è Maga: Trump diserta e attende le medaglie da Milano-Cortina. Tutto pur di autocelebrarsi - di Marco Bardazzi America d’amore e disamore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

